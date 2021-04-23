Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte o Liste...

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.
Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.
Sarı-lacivertliler öncelikle bu sezon bekleneni veremeyen isimlerle yollarını ayıracak. Bu isimlerin başında ise Samatta geliyor.
Verilen tüm şansları kullanamayan Tanzanyalı golcüye kulüp arandığı gelen haberler arasında...
Belçika'dan Brugge ile temasların sürdüğü belirtiliyor. Cisse'nin de sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen yönetim, Lemos'u da gönderecek.
Bu oyuncuların yerine ise 3 marka isim alınması hedefleniyor.
Forvet hattına Olivier Giroud ve Moussa Meraga için girişimler devam ediyor.
İngiliz basını, Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Giroud'un sarı-lacivertli takımın radarında olduğunu yazarken, ikna için Mesut Özil'in de devrede olduğunu duyurdu.
Portekiz medyası ise Marega için en güçlü olasılığın Fenerbahçe olduğunu belirtiliyor.
Savunmaya ise Tisserand'ın yerine Yerry Mina düşünülüyor. Kolombiyalı stoper için Everton'a kiralama teklifi sunulacağı konuşuluyor.