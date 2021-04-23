Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte o Liste...

İngiliz basını, Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Giroud'un sarı-lacivertli takımın radarında olduğunu yazarken, ikna için Mesut Özil'in de devrede olduğunu duyurdu.

Portekiz medyası ise Marega için en güçlü olasılığın Fenerbahçe olduğunu belirtiliyor.