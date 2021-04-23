Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte o liste...

Son dakika spor haberi: 'den transfer harekatı! İşte o liste...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu hedefleyen 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transferde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı lacivertliler, önümüzdeki sezonun transfer planlamasına da şimdiden başladı. , sezon sonu ayrılacak isimleri netleştirirken, içinde yıldız isimlerin yer aldığı transfer listesini de oluşturdu. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte o Liste...

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte o Liste...

Sarı-lacivertliler öncelikle bu sezon bekleneni veremeyen isimlerle yollarını ayıracak. Bu isimlerin başında ise Samatta geliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte o Liste...

Verilen tüm şansları kullanamayan Tanzanyalı golcüye kulüp arandığı gelen haberler arasında...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte o Liste...

Belçika'dan Brugge ile temasların sürdüğü belirtiliyor. Cisse'nin de sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen yönetim, Lemos'u da gönderecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte o Liste...

Bu oyuncuların yerine ise 3 marka isim alınması hedefleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte o Liste...

Forvet hattına Olivier Giroud ve Moussa Meraga için girişimler devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte o Liste...

İngiliz basını, Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Giroud'un sarı-lacivertli takımın radarında olduğunu yazarken, ikna için Mesut Özil'in de devrede olduğunu duyurdu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte o Liste...

Portekiz medyası ise Marega için en güçlü olasılığın olduğunu belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer harekatı! İşte o Liste...

Savunmaya ise Tisserand'ın yerine Yerry Mina düşünülüyor. Kolombiyalı stoper için Everton'a kiralama teklifi sunulacağı konuşuluyor.

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