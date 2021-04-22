Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe yorumu! "Yerli ve milli şampiyon olabilir"

Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş'ın Sivasspor'la, Galatasaray'ın da Trabzonspor'la berabere kalması Fenerbahçe'ye yaradı.
Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş'ın Sivasspor'la, Galatasaray'ın da Trabzonspor'la berabere kalması Fenerbahçe'ye yaradı.
Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra form grafiği yükselen sarı-lacivertli takım, gözünü zirveye dikti.
Fenerbahçe'deki son durumu değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç de şampiyonluk yarışıyla ilgili şunları söyledi:
Zirvedeki puan kayıpları Fenerbahçe'yi nasıl etkiler?
Beşiktaş puan kaybından daha fazlasını Aboubakar ile yaşadı. Onun sakatlığında sadece iki maç kazanabildi. 9 puan kaybı var. Kalan haftalarda da yokluğunu çok arayacak. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ın futbolcularından şikayet etmek yerine çözüm üretmesi gerekiyor. Kalan maçlarda her şey olabilir.
Fenerbahçe'nin matematiğinde sadece bir beraberlik hakkı var gibi görünüyor. Eğer futbolcu grubu bu hissi doğru yaşarsa önünü açabilir. Kimse Beşiktaş'ın oyununun bu kadar geri gideceğini düşünmemişti. Şampiyonluk hedefi üç takım için de çok sıcak. Ama hafta hafta konuşmak, tartışmak en doğrusu.
Emre Belözoğlu, sisteminde ısrar etmeli mi?
Sistemden çok kadroda değişiklik yaptı. 7 Türk oyuncu ile oynuyor. Daha aidiyet hissi yüksek, daha mücadeleci bir takım oluşturdu. Gustavo'yu kulübeye çekmesi, komutanlığı Sosa'ya vermesi en önemli devrimi. Altay'ın sakatlığında sıkıntıları en aza indirmek için mümkün olduğunca rakibi kaleye yaklaştırmıyorlar. Bu da doğru bir karar. Şimdi performanslara ihtiyacı var. Mesut'un dönmesine de az kaldı. Yerli ve milli bir şampiyon olabilirler.