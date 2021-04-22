Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe yorumu! "Yerli ve milli şampiyon olabilir"

Son dakika spor haberi: 'ten yorumu! "Yerli ve milli şampiyon olabilir"

Son dakika haberleri... 'de lider ve 'ın üst üste yaşadığı puan kayıpları, form grafiği yükselen Fenerbahçe'yi şanpiyonluk için umutlandırdı. yazarı de sarı-lacivertli takımın zirve şansına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 10:26
Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe yorumu! "Yerli ve milli şampiyon olabilir"

Zirvedeki puan kayıpları Fenerbahçe'yi nasıl etkiler?

puan kaybından daha fazlasını Aboubakar ile yaşadı. Onun sakatlığında sadece iki maç kazanabildi. 9 puan kaybı var. Kalan haftalarda da yokluğunu çok arayacak. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ın futbolcularından şikayet etmek yerine çözüm üretmesi gerekiyor. Kalan maçlarda her şey olabilir.

Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe yorumu! "Yerli ve milli şampiyon olabilir"

'nin matematiğinde sadece bir beraberlik hakkı var gibi görünüyor. Eğer futbolcu grubu bu hissi doğru yaşarsa önünü açabilir. Kimse 'ın oyununun bu kadar geri gideceğini düşünmemişti. Şampiyonluk hedefi üç takım için de çok sıcak. Ama hafta hafta konuşmak, tartışmak en doğrusu.

Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe yorumu! "Yerli ve milli şampiyon olabilir"

Emre Belözoğlu, sisteminde ısrar etmeli mi?

Sistemden çok kadroda değişiklik yaptı. 7 Türk oyuncu ile oynuyor. Daha aidiyet hissi yüksek, daha mücadeleci bir takım oluşturdu. Gustavo'yu kulübeye çekmesi, komutanlığı Sosa'ya vermesi en önemli devrimi. Altay'ın sakatlığında sıkıntıları en aza indirmek için mümkün olduğunca rakibi kaleye yaklaştırmıyorlar. Bu da doğru bir karar. Şimdi performanslara ihtiyacı var. Mesut'un dönmesine de az kaldı. Yerli ve milli bir şampiyon olabilirler.

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