Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe yorumu! "Yerli ve milli şampiyon olabilir"

Zirvedeki puan kayıpları Fenerbahçe'yi nasıl etkiler? Beşiktaş puan kaybından daha fazlasını Aboubakar ile yaşadı. Onun sakatlığında sadece iki maç kazanabildi. 9 puan kaybı var. Kalan haftalarda da yokluğunu çok arayacak. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ın futbolcularından şikayet etmek yerine çözüm üretmesi gerekiyor. Kalan maçlarda her şey olabilir.

Fenerbahçe'nin matematiğinde sadece bir beraberlik hakkı var gibi görünüyor. Eğer futbolcu grubu bu hissi doğru yaşarsa önünü açabilir. Kimse Beşiktaş'ın oyununun bu kadar geri gideceğini düşünmemişti. Şampiyonluk hedefi üç takım için de çok sıcak. Ama hafta hafta konuşmak, tartışmak en doğrusu.