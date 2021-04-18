Başakşehir Fenerbahçe: 1-2 | MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe ve Başakşehir Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın golleri Fenerbahçe adına 40' Szalai, 57' Pelkas'tan geldi. Başakşehir ise 18'de Ömer Ali Şahiner ile golü buldu.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 69'a yükseltti ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Başakşehir ise 33 puanla 18. sırada kaldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta bay geçecek. Başakşehir Kasımpaşa deslasmanına gidecek.



- MAÇTAN NOTLAR -

1' Fenerbahçe sağ kanattan Ozan'la hızlı çıkmak istedi ortaya çevirdiği topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.



5' Sol kanattan gelişen Başakyehir atağında Crivelli'nin bıraktığı topa Guiliano vurdu savunmaya çarpan top kornere gitti.



6' Fenerbahçe'de Pelkas sağ kanatta yaptığı baskıyla topu kazanda çaprazdan ceza alanına girdi ancak topu ayağından fazla açınca Volkan'da kaldı.



8' Ceza sahası dışına topla buluşan Sosa'nın ortasında Mert Hakan etkisiz kaldı ve top auta gitti.



13' Medipol Başakşehir Tolga Ciğerci'nin serbest vuruşundan yararlanamadı.



⚽ 18' Ömer Ali Şahiner, Başakşehir'in kontra atağı sonrası Fenerbahçe ceza sahasının içinde yaptığı şık vuruşla golü buldu. 1-0







23' Caner'in sol kanattan kullandığı kornerde Serdar ceza alanında kafayı vurdu top üstten auta gitti.



27' Fenerbahçe atağında Valencia sağ kanattan çevirmek istedi top doğrudan auta gitti.



36' Fenerbaçe'de Valencia Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı ancak Kolombiyalı futbolcunun vuruşu sonrası top kornere gitti.







⚽ GOL | 40' Fenerbahçe'nin Caner'le sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Ozan'ın aşırttığı topu Szalai yakın mesafeden ağlara gönderdi. 1-1



45+3 Valencia ceza sahasında havadan gelen topu indirdi ancak top farklı şekilde auta gitti.



📢 İlk yarı sona erdi. 1-1







46' İkinci yarıya Başakşehir başladı.



49' Crivelli ile Szalai, ceza sahasına gelen uzun topta birebir kaldı ve tehlikeyi Harun engelledi.



⚽ GOL | 57' Dimitrios Pelkas ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2



🟥 59' Başakşehirli Mahmut Tekdemir, Valencia ile girdiği ikili mücadele sonrası tartıştı ve 2. sarı kartı görerek kırmızı kart ile cezalandırıldı. Ev sahibi ekip 10 kişi.



60' Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri: Mert Hakan ve Caner Erkin çıktı, Novak ve Gustavo oyunda.



66' Fenerbahçe atağında İrfan sağ çaprazdan kaleyi düşündü top yandan auta gitti.



71' Başakşehir atağında sol kanattan ceza alanına giren Ömer Ali ortaya çevirdi savunmadan seken top Aleksic'in önünde kaldı. Onun yakın mesafeden vuruşunda Harun gole izin vermedi.



76' Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında ceza alanına çevrilen topla uzak noktada Aleksic buluştu vuruşu etkisiz top Harun'da kaldı.

86' Başakşehir atağında soldan ceza alanına giren Gulbrandsen, Harun'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

❌ 87' Visca'nın kullandığı penaltı vuruşunda Harun gole izin vermedi.



Maça +6 dakika eklendi.



90' Fenerbahçe atağında Sosa ceza alanı dışından sert vurdu köşeye giden topu Volkan iki hamlede topu kontrol etti.



Maç bitti. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.