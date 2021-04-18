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maçında kırmızı kart itirazı!

'in 35. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında bir pozisyon sonrası Fenerbahçe cephesi kırmızı kart bekledi. 'in 'a yaptığı faul sonrası hakem sarı kartına başvurdu. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 20:03
Başakşehir Fenerbahçe maçında kırmızı kart itirazı!

ile arasındaki mücadelenin 29. dakikasında ile arasındaki mücadele sonrası, sarı lacivertli ekip kırmızı kart bekledi.

Ozan Tufan'ın topla ilerlemesi sırasında Mahmut Tekdemir topu kazanmak için yaptığı müdahale sonrası hakem faul kararını verdi. Pozisyon sonrası Cüneyt Çakır, sarı kartını gösterdi.

Fenerbahçe cephesi, baldıra basma olduğu gerekçesiyle kırmızı kart kararı bekledi ancak hakemi 'ten bir uyarı gelmedi.

İşte o pozisyon;

*Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.

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