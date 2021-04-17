Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den takas formülü! Samatta'ya karşılık...

Son dakika spor haberi: 'den takas formülü! 'ya karşılık...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk yarışının içinde olan Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması da yapılmaya devam ediyor. Sezon başında kadroya katılan ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler 6 milyon Euro verip almak zorunda olduğu yıldız golcüyü takasta kullanmanın planlarını yapıyor. İşte Samatta'ya karşılık kadroya dahil edilecek süper isim...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 15:18
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den takas formülü! Samatta'ya karşılık...

'nin sezon başında Aston Villa'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tanzanyalı golcü Mbwana ile yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den takas formülü! Samatta'ya karşılık...

Golcü futbolcu Mbwana şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Sarı-Lacivertli formayla 28 maça çıkan Tanzanyalı forvet sadece 6 gol atabildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den takas formülü! Samatta'ya karşılık...

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olan yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan 1 yıllığına kiralanmış satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro olarak belirlenmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den takas formülü! Samatta'ya karşılık...

'nın 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ise yazın devreye girecek...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den takas formülü! Samatta'ya karşılık...

SAMATTA'NIN BONSERVİSİ İÇİN SATIŞ ŞART

'nin ise yeni sezonda bu transferi gerçekleştirmek için en az 6 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den takas formülü! Samatta'ya karşılık...

Sarı-lacivertliler satış gerçekleştiremezse Tanzanyalı futbolcunun lisansı çıkartılamayacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den takas formülü! Samatta'ya karşılık...

Yeni sezon öncesi bu krize son vermek isteyen yönetiminde ise takas formülü gündeme geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den takas formülü! Samatta'ya karşılık...

TAKASLA GİDİYOR

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 'nın takasta kullanılmak istedindiğini duyurdu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den takas formülü! Samatta'ya karşılık...

Uzundurukan, yönetiminin Club Brugge'ün oyuncusu Emmanuel Bonaventure Dennis'e karşılık 'yı Brugge'e teklif etmenin hazırlığını yapıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den takas formülü! Samatta'ya karşılık...

23 yaşındaki Emmanuel Bonaventure Dennis, bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den takas formülü! Samatta'ya karşılık...

Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro...

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