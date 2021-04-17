Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den takas formülü! Samatta'ya karşılık...

Samatta 'nın 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ise yazın devreye girecek...

SAMATTA'NIN BONSERVİSİ İÇİN SATIŞ ŞART

Fenerbahçe'nin ise yeni sezonda bu transferi gerçekleştirmek için en az 6 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda.