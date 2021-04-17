Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den takas formülü! Samatta'ya karşılık...

Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta ile yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta ile yeni gelişmeler yaşanıyor.
Golcü futbolcu Mbwana Samatta şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Sarı-Lacivertli formayla 28 maça çıkan Tanzanyalı forvet sadece 6 gol atabildi.
Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olan yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan 1 yıllığına kiralanmış satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro olarak belirlenmişti.
Samatta'nın 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ise yazın devreye girecek...
SAMATTA'NIN BONSERVİSİ İÇİN SATIŞ ŞART
Fenerbahçe'nin ise yeni sezonda bu transferi gerçekleştirmek için en az 6 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda.
Sarı-lacivertliler satış gerçekleştiremezse Tanzanyalı futbolcunun lisansı çıkartılamayacak.
Yeni sezon öncesi bu krize son vermek isteyen Fenerbahçe yönetiminde ise takas formülü gündeme geldi.
TAKASLA GİDİYOR
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Samatta'nın takasta kullanılmak istedindiğini duyurdu.
Uzundurukan, Fenerbahçe yönetiminin Club Brugge'ün oyuncusu Emmanuel Bonaventure Dennis'e karşılık Samatta'yı Brugge'e teklif etmenin hazırlığını yapıyor.
23 yaşındaki Emmanuel Bonaventure Dennis, bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro...