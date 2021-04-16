Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk konuşması

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü 'dan şampiyonluk konuşması

Son dakika haberi: 'in 34. haftasında sahasında 'yı 3-1'lik skorla deviren Fenerbahçe, 35. haftada zorlu deplasmanında boy gösterecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör zorlu mücadele öncesinde şampiyonluk konuşması yaptı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 09:18
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk konuşması

, 3-1 kazanılan Gaziantep karşılaşmasında oynadığı futbol ile beğeni topladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk konuşması

Kazanılan üç puanın yanısıra teknik sorumlu da ilk kez istediği futbolu büyük ölçüde sahaya yansıtabildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk konuşması

Topa sahip olup, oyunu yönlendiren sarı-lacivertliler beraberlik sonrası kısa süre bocalasa da geri dönmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk konuşması

Bu maç öncesi teknik heyet yoğun bir mesai harcadı. Maçta puan kaybedilmesi durumunda şampiyonluk ümitleri bitecekti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk konuşması

Teknik heyet üzerine düşeni yaptı. Etkili rakip analizi yapıldı ve doğru kadro ile sahaya çıkıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk konuşması

Bunlar önemli faktörlerden olsa da maç öncesi futbolcularla yapılan toplantıda kritik ifadeler kullanıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk konuşması

"BİZİM DIŞARIDAN YAPACAKLARIMIZ SINIRLI"

ve yardımcısı Volkan Demirel başta olmak üzere tüm teknik heyet artık her şeyin takımın elinde olduğunu vurgulayarak, "Bizim dışarıdan yapabileceklerimiz artık sınırlı. Bundan sonra iş sizde bitiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk konuşması

Önceki maçlara göre sadece daha çok koşup mücadele etsek bile yeterli olacaktır. Bir şey kaybetmedik henüz.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk konuşması

Bu tip bir düşünce, şampiyonluk şansının kaçtığı fikri hakimse bunu kafanızdan çıkarın. Her şey ortada. Hala ciddi şampiyonluk şansımız var. Yeter ki siz mücadeleden vazgeçmeyin" denildi. (Milliyet)

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