Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan şampiyonluk konuşması

"BİZİM DIŞARIDAN YAPACAKLARIMIZ SINIRLI" Emre Belözoğlu ve yardımcısı Volkan Demirel başta olmak üzere tüm teknik heyet artık her şeyin takımın elinde olduğunu vurgulayarak, "Bizim dışarıdan yapabileceklerimiz artık sınırlı. Bundan sonra iş sizde bitiyor.

Önceki maçlara göre sadece daha çok koşup mücadele etsek bile yeterli olacaktır. Bir şey kaybetmedik henüz.