Fenerbahçe, gelecek sezon için teknik direktör arayışlarınaına başlarken dün yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli yöneticilerin, Maurizio Sarri ile masaya oturduğu belirtildi.
Fenerbahçe, gelecek sezon için teknik direktör arayışlarınaına başlarken dün yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli yöneticilerin, Maurizio Sarri ile masaya oturduğu belirtildi.
Dünyaca ünlü bir hoca getirmek isteyen başkan Ali Koç'un yakın dostu olan Juventus Başkanı Agnelli aracılığı ile şu an boşta olan İtalyan çalıştırıcı ile temas kurup, bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi.
Bu görüşmenin olumlu geçtiği bildirilirken, ikilinin haftaya bir kez daha konuşup, son noktayı koyacakları kaydedildi.
KARİZMATİK VE BAŞARILI
62 yaşındaki Sarri, son olarak geçen sezon Juventus'u çalıştırıp şampiyon yaptı.
Chelsea'yi UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan tecrübeli isim, Napoli'ye oynattığı futbolla da ün yapmıştı. Ancak Sarri ile Fenerbahçe dışında Roma'nın da ciddi şekilde ilgilendiği gelen haberler arasında.
Sigaraya olan bağımlılığıyla da bilinen Sarri, sıra dışı bir teknik direktör. Asıl mesleği bankacılık olan ünlü hoca, 2000 yılında istifa edip Sansovino'nun başına geçti. Sonrası ise malum...
ADAYLARDA SON DURUM
JOACHIM LÖW: Menajeri ile temas kurulup, nabız yoklandı. Avrupa Şampiyonası sonrası teklifi değerlendireceğini söyledi. İspanya'dan da talipleri var.
MARCELO GALLARDO: Gençliği, agresif tarzı ve River Plate' teki başarıları ile gündeme geldi. Sözleşmesinin 31 Aralık'ta bitmesi tek sıkıntı. İkna edilse bile tazminatı konusunda uzlaşılması gerek.
OLIVER GLASNER: Wolfsburg'da iyi bir grafiği var. Kulübü gelecek sezon için Villas Boas'ı istiyor. Alman basını, Fenerbahçe'ye gidebileceğini iddia etti.
LUCIEN FAVRE: En son Dortmund'u çalıştırdı. Boşta olması avantaj. Diğer adaylar olmazsa temasa geçilecek.