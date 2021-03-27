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'den ilk hamle geldi! İşte adaylarda son durum

Başkan Ali Koç’un boşta olan 62 yaşındaki teknik direktör ile bir görüşme yaptığı belirtildi. ’nin teklifi olumlu baktığı bildirildi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 23:56 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte adaylarda son durum

, gelecek sezon için teknik direktör arayışlarınaına başlarken dün yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli yöneticilerin, Maurizio ile masaya oturduğu belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte adaylarda son durum

Dünyaca ünlü bir hoca getirmek isteyen başkan Ali Koç'un yakın dostu olan Juventus Başkanı Agnelli aracılığı ile şu an boşta olan İtalyan çalıştırıcı ile temas kurup, bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte adaylarda son durum

Bu görüşmenin olumlu geçtiği bildirilirken, ikilinin haftaya bir kez daha konuşup, son noktayı koyacakları kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte adaylarda son durum

KARİZMATİK VE BAŞARILI

62 yaşındaki , son olarak geçen sezon Juventus'u çalıştırıp şampiyon yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte adaylarda son durum

Chelsea'yi UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan tecrübeli isim, Napoli'ye oynattığı futbolla da ün yapmıştı. Ancak ile dışında Roma'nın da ciddi şekilde ilgilendiği gelen haberler arasında.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte adaylarda son durum

Sigaraya olan bağımlılığıyla da bilinen , sıra dışı bir teknik direktör. Asıl mesleği bankacılık olan ünlü hoca, 2000 yılında istifa edip Sansovino'nun başına geçti. Sonrası ise malum...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte adaylarda son durum

ADAYLARDA SON DURUM

JOACHIM LÖW: Menajeri ile temas kurulup, nabız yoklandı. Avrupa Şampiyonası sonrası teklifi değerlendireceğini söyledi. İspanya'dan da talipleri var.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte adaylarda son durum

MARCELO GALLARDO: Gençliği, agresif tarzı ve River Plate' teki başarıları ile gündeme geldi. Sözleşmesinin 31 Aralık'ta bitmesi tek sıkıntı. İkna edilse bile tazminatı konusunda uzlaşılması gerek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte adaylarda son durum

OLIVER GLASNER: Wolfsburg'da iyi bir grafiği var. Kulübü gelecek sezon için Villas Boas'ı istiyor. Alman basını, 'ye gidebileceğini iddia etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ilk hamle geldi! İşte adaylarda son durum

LUCIEN FAVRE: En son Dortmund'u çalıştırdı. Boşta olması avantaj. Diğer adaylar olmazsa temasa geçilecek.

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