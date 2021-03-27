Fenerbahçe , gelecek sezon için teknik direktör arayışlarınaına başlarken dün yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli yöneticilerin, Maurizio Sarri ile masaya oturduğu belirtildi.

Dünyaca ünlü bir hoca getirmek isteyen başkan Ali Koç'un yakın dostu olan Juventus Başkanı Agnelli aracılığı ile şu an boşta olan İtalyan çalıştırıcı ile temas kurup, bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi.