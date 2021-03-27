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Belözoğlu’ndan işbaşı

Teknik sorumluluğu getirilen eşofmanları giydi, takıma ilk idmanı yaptırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 23:52 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Belözoğlu’ndan işbaşı
'da 'un gönderilmesinin ardından sezon sonuna kadar futbol takımının teknik sorumluluğuna getirilen sportif direktör ilk idmanına çıktı. Eşofmanları giyen Belözoğlu, 'da gerçekleştirilen antrenmandan önce oyuncularla saha ortasında bir toplantı yaptı. Antrenörler ve 'nin yanı sıra ve idari menajer da Emre'ye eşlik etti. Sarı-lacivertli ekip daha sonra ligin 32'nci haftasında oynayacakları karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Milli takımlara giden oyuncular ve Kovid-19 vakaları nedeniyle oldukça eksik bir sayı ile yapılan idmana altyapı oyuncularından da takviye yapıldığı gözlendi.
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