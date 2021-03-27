Belözoğlu’ndan işbaşı

Teknik sorumluluğu getirilen Emre Belözoğlu eşofmanları giydi, takıma ilk idmanı yaptırdı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 23:52Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Kanarya'da Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından sezon sonuna kadar futbol takımının teknik sorumluluğuna getirilen sportif direktör Emre Belözoğlu ilk idmanına çıktı. Eşofmanları giyen Belözoğlu, Samandıra'da gerçekleştirilen antrenmandan önce oyuncularla saha ortasında bir toplantı yaptı. Antrenörler Volkan Demirel ve Zeki Göle'nin yanı sıra Selçuk Şahin ve idari menajer Volkan Ballı da Emre'ye eşlik etti. Sarı-lacivertli ekip daha sonra ligin 32'nci haftasında oynayacakları Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Milli takımlara giden oyuncular ve Kovid-19 vakaları nedeniyle oldukça eksik bir sayı ile yapılan idmana altyapı oyuncularından da takviye yapıldığı gözlendi.