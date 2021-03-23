Altay’dan 19 puanlık kurtarış

2-0 kazanılan Denizli deplasmanında penaltı kurtardı, toplamda 7 kurtarışla yine 3 puanda rol oynadı.
Karagümrük forvetlerine bu kez deplasmanda set çekti, 2-1'lik galibiyetin gizli mimarı oldu.
İzmir'de 3-2 kazanılan Göztepe maçının son dakikalarında kalesinde devleşip, galibiyeti korudu.
Alanyaspor karşısında yine 7 kritik kurtarışa imza attı, Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Hatay deplasmanında panterleşti. 6 net pozisyonda geçit vermedi. Fenerbahçe 2-1 galip döndü.
Beşiktaş'ın farka gidebileceği maçta yaptığı kurtarışlarla takımının 1 puan alıp, yarışta kalmasını sağladı.