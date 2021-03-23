Haberler Fenerbahçe Altay’dan 19 puanlık kurtarış

’dan 19 puanlık kurtarış

Derbide devleşen 7 maçtaki kurtarışlarıyla 19 puana etki etti, ’yi yarışta tuttu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 00:03 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Altay’dan 19 puanlık kurtarış
'deki maçında son dakikalarda kurtardığı penaltı ile takımın sahadan 3 puanla (2-1) ayrılmasını sağladı.

2-0 kazanılan deplasmanında penaltı kurtardı, toplamda 7 kurtarışla yine 3 puanda rol oynadı.

Karagümrük forvetlerine bu kez deplasmanda set çekti, 2-1'lik galibiyetin gizli mimarı oldu.

'de 3-2 kazanılan maçının son dakikalarında kalesinde devleşip, galibiyeti korudu.

karşısında yine 7 kritik kurtarışa imza attı, 2-1 kazandı.

deplasmanında panterleşti. 6 net pozisyonda geçit vermedi. Fenerbahçe 2-1 galip döndü.

'ın farka gidebileceği maçta yaptığı kurtarışlarla takımının 1 puan alıp, yarışta kalmasını sağladı.
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