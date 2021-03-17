Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci Gözde Doyran ile evlendi

Fenerbahçeli futbolcu Gözde Doyran ile evlendi

'nin başarılı futbolcusu , dünyaevine girdi. Gözde Doyran'la hayatını birleştiren 'ın düğün törenine Başkanı , Fenerbahçe Başkanı ve Direktörü da katıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 19:14 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 20:29
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci Gözde Doyran ile evlendi

'nin devre arasında 'den kadrosuna kattığı , Gözde Doyran ile dünyaevine girdi.

Four Seasons Hotel Bosphorus'taki nikahta, çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı , Direktörü , İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.

Nikah törenine çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut ile futbolcular katıldı.

SON DAKİKA