"İstifa et Erol Bulut"

Gençlerbirliği maçının ardından sosyal medyada hedef Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tu. Binlerce yorumda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, genç hocayı istifaya çağırdı. İşte o tweetlerden birkaçı:



Fenerbahçe vizyonuna yakışır şekilde hareket edip Erol Bulut hocamızla sözleşmeyi uzatmalıdır! @akinaltintas

Başta Erol Bulut ve onun gönderilmemesinde sorumlu olan her kim ise İSTİFA! @fenerrmedya

Şampiynoluk yolunda Galatasaray ve Beşiktaş'a başarılar dileriz. Yönetimizi de Erol Bulut ısrarından dolayı tebrik ederiz! @Fener10line

Bence Erol Bulut istifa etmemeli. Başarısız olan teknik direktör gönderilmeli, gönderilemiyorsa da reaksiyon alamayan yönetim istifa etmeli. @egolas

Suç sende değil, seni bugüne kadar takımın başında tutanda! @Yasarocaall