Haberler Fenerbahçe "İstifa et Erol Bulut"

"İstifa et "

maçının ardından sosyal medyada hedef Teknik Direktörü 'tu. Binlerce yorumda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, genç hocayı istifaya çağırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 23:58 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:50
"İstifa et Erol Bulut"

maçının ardından sosyal medyada hedef Teknik Direktörü 'tu. Binlerce yorumda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, genç hocayı istifaya çağırdı. İşte o tweetlerden birkaçı:

Fenerbahçe vizyonuna yakışır şekilde hareket edip Erol Bulut hocamızla sözleşmeyi uzatmalıdır! @akinaltintas
Başta Erol Bulut ve onun gönderilmemesinde sorumlu olan her kim ise İSTİFA! @fenerrmedya
Şampiynoluk yolunda ve 'a başarılar dileriz. Yönetimizi de Erol Bulut ısrarından dolayı tebrik ederiz! @Fener10line
Bence Erol Bulut istifa etmemeli. Başarısız olan teknik direktör gönderilmeli, gönderilemiyorsa da reaksiyon alamayan yönetim istifa etmeli. @egolas
Suç sende değil, seni bugüne kadar takımın başında tutanda! @Yasarocaall

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