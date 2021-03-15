Gustavo 11’e döndü

Brezilyalı ön libero 6 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıkarken, 8. dakikada attığı gol ofsayta takıldı
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 22:45Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 29'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna göre Gençlerbirliği karşısına 1 değişiklik yaparak çıktı. Genç hoca, cezalı Valencia'nın yerine Luiz Gustavo'ya formayı verdi. Dizindeki sakatlığını atlattıktan sonra geçtiğimiz hafta Konya'da son 31 dakika şans bulan Brezilyalı ön libero 6 maç aradan sonra ilk onbirde sahaya çıktı. Sambacının 8. dakikada attığı gol, top kaleye giderken ofsayttaki Thiam'a çarptığı için iptal edildi. Kanarya'da cezalı olan Enner Valencia dışında Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş, Diego Perotti de forma giymedi.