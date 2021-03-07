Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Konyaspor virajında

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Konyaspor virajında

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe,  ile mücadele edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak maçta hakem düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise ile üstlenecek. Sakatlığını atlatan 'nun yedek kulübesinde olması beklenirken, İrfan Can Kahveci ilk kez 11'de yer alacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 10:52
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Konyaspor virajında

Ligde geçtiğimiz hafta ile puanları paylaşan sarı-lacivertli ekip, Konya deplasmanından mutlu ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sakat ve cezalıların büyük oranda son bulduğu Fenerbahçe'de puan kaybı yaşamak istenmiyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli ekipte, Konyaspor maçı öncesinde 3 sakat oyuncu bulunuyor. Belindeki ağrı sebebiyle takımla idmanlara çıkamayan , çalışmalarını bireysel sürdürdü. Sadık'ın yanı sıra sakatlığı bulunan görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra Antalyaspor karşılaşmasının 61'inci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtilen , forma giyemeyecek.

GUSTAVO FORMA GİYECEK
Fenerbahçe'de sakatlığı son bulan , Konyaspor maçı ile formasına kavuşacak. Geçtiğimiz hafta hazır olmadığı için takıma dahil olamayan Gustavo, yapılan idmanlarda takımla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör 'un yedek soyundurması beklenen Brezilyalı futbolcunun forma giymesi bekleniyor.

CANER ERKİN KADRODA YER ALMAYACAK
Disiplinsiz davranışları sebebiyle ve Antalyaspor maçlarında görev alamayan Caner Erkin, Konyaspor karşılaşmasında da yer almayacak. Caner ile ilgili son karar, Konyaspor maçından sonra başkan , sportif direktör ve teknik direktör Erol Bulut arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Konyaspor karşılaşmasına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay, Gökhan, Serdar, , , Sosa, İrfan Can, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam."

SON DAKİKA