Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Samatta hayal kırıklığı yarattı!

Son dakika spor haberleri: 'de hayal kırıklığı yarattı!

Son dakika spor haberleri: 'de etkisiz performansıyla eleştiri oklarının hedefine geldi. Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna katttığı hücum oyuncusu, ilk 11 başladığı karşılaşmasında savunmanın arasında kayboldu. 27 yaşındaki futbolcu, Kanarya'nın gol sorununa çare olamadı ve sosyal medyada tepkileri üzerine çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 12:26
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Samatta hayal kırıklığı yarattı!

'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı performansıyla beklentileri karşılayamadı. derbisinde oyuna sonradan giren ve mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamayan hücum oyuncusu tepki toplamıştı.

Son olarak maçında ilk 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu, stoperlerin arasında kayboldu. Fenerbahçe'de teknik direktör 'un gol umudu olarak sahada yer alan , performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Samatta'nın etkisiz futbolunu eleştirdi.

Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta forma giyen Mbwana Samatta 4 gol kaydetti.


"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMU ANLIYORUZ"
Takım performansıyla ilgili konuşan Samatta, "İçinde bulunduğumuz durumu çok iyi anlıyoruz. Takım olarak birlikteyiz, kimin ofans yaptığı kimin defans yaptığının bir önemi yok. Tabii ki alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Ama biz büyük bir aileyiz. Birbirimizin yanında oluyoruz her zaman. Birbirimizi destekliyoruz. Tabii ki çok kolay olmadığını biliyoruz. Fenerbahçe'ye karşı oynayan takımlar her zaman konsantrasyonu yüksek bir şekilde oynuyorlar. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Biz hala inanıyoruz. Taraftarlarımız da inansın. Elimizden gelenin en iyisini vereceğiz ki sene sonunda kazanabilelim." şeklinde konuştu.

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