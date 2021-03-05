Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Samatta hayal kırıklığı yarattı!

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mwana Samatta performansıyla beklentileri karşılayamadı. Trabzonspor derbisinde oyuna sonradan giren ve mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamayan Tanzanyalı hücum oyuncusu tepki toplamıştı.



Son olarak Antalyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu, stoperlerin arasında kayboldu. Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un gol umudu olarak sahada yer alan Samatta, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Samatta'nın etkisiz futbolunu eleştirdi.



Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta forma giyen Mbwana Samatta 4 gol kaydetti.



"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMU ANLIYORUZ"

Takım performansıyla ilgili konuşan Samatta, "İçinde bulunduğumuz durumu çok iyi anlıyoruz. Takım olarak birlikteyiz, kimin ofans yaptığı kimin defans yaptığının bir önemi yok. Tabii ki alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Ama biz büyük bir aileyiz. Birbirimizin yanında oluyoruz her zaman. Birbirimizi destekliyoruz. Tabii ki çok kolay olmadığını biliyoruz. Fenerbahçe'ye karşı oynayan takımlar her zaman konsantrasyonu yüksek bir şekilde oynuyorlar. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Biz hala inanıyoruz. Taraftarlarımız da inansın. Elimizden gelenin en iyisini vereceğiz ki sene sonunda kazanabilelim." şeklinde konuştu.