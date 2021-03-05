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Son dakika haberleri | 'den sakatlık açıklaması!

'in 28. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kalan 'de, karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bileği dönen yıldız futbolcu için ilk açıklama kulüpten gelirken, Mesut'un ayak bileğinin iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar oluştuğu duyurulmuştu. Yıldız 10 numaradan da sakatlığına ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 11:44 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 11:59
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil'den sakatlık açıklaması!

'in 28. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kalan 'de, karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bileği dönen yıldız futbolcu için ilk açıklama kulüpten gelirken, Mesut'un ayak bileğinin iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar oluştuğu duyurulmuştu. Yıldız 10 numaradan da sakatlığına ilişkin açıklama geldi.

Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum"

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