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Son dakika haberleri | Kadıköy kabus oldu!

Spor Toto 'in 28. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kalan 'de, iç sahada yaşanan puan kayıpları devam etti. Sarı-lacivertliler, maçının ardından çıktığı 3 iç saha maçında 1 puan alabildi. | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 11:29
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Kadıköy kabus oldu!

Spor Toto 'in 28'inci haftasında dün -TAV ile 1-1 berabere kalan Fenarbehçe'nin sahasında oynadığı maçlardaki kan kaybı sürüyor.

Süper 'de bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken , iç sahada aldığı başarısız sonuçlarla geçmiş günlerini aratıyor. Bu sezon sahasında çıktığı 14 karşılaşmada 2 beraberlik 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 7 galibiyet elde etti. Dış sahada ise oynadığı 13 maçta 10 kez galip gelen Fenerbahçe, evinde alamadığı puanları rakip sahalarda topladı. 10 galibiyetin yanı sıra 2 de beraberlik alan sarı-lacivertliler dış sahada 32 puan topladı. İç sahada 1

SAHASINDA EN SON RİZESPOR MAÇINDA KAZANDI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22'nci haftasında 30 Ocak 2021 tarihinde ile sahasında mücadele etti. 45+1'inci dakikada Çaykur kalecisi 'a çarparak filelere giden topla Fenerbahçe karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı. Sonrasında oynanan 6 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertli ekip, bu haftadan sonra dış sahada oynadığı 3 maçtan ise galip ayrıldı.

MESUT ÖZİL KAYIP

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcu , beklenen katkıyı sunamadı. 6'sı lig 1'i olmak üzere toplamda 7 maça çıkan Mesut Özil, performansı ile hayal kırıklığı yaşattı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce 1 yıla yakın bir süre görev almayan Özil, antrenmanlarını ise aksatmamıştı. Maç eksiği bulunmasının ardından sarı-lacivertli forma ile sahalara dönen Mesut Özil, istenileni yansıtamadı. Dün oynanan Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve çekilen MR sonucuna göre en az 1 sahalardan uzak kalacak tecrübeli futbolcunun sonrasındaki performansı ise merak konusu. Sahalara dönüşünün 6-7 haftayı da bulabileceği ifade edilirken, teknik heyet Özil'den yeni sezonda daha fazla faydalanmanın hesaplarına başladı.

THIAM'DAN 8 GOL

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu , sarı-lacivertli forma ile 8 gol kaydetti. Takıma dahil olduğu günden beri önemli katkılarda bulunan Thiam, 6'si Süper Lig, 2'si ZTK olmak üzere 8 golü hanesine yazdırdı. Thiam 2 golün de asistini yaparak katkısını sürdürdü.
Thiam'ı ise 6 golle Valencia ile Pelkas takip etti. Valencia bu sezon 5'i Süper Lig, 1'i ise ZTK olmak üzere 6 gol sevenci yaşarken 1 asist başarısı gösterdi. Pelkas ise 5'i Süper Lig, 1'i ZTK olmak üzere 6 gol kaydederken 5 gole de asist yaptı.

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