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Son dakika spor haberleri: derbisinin faturası belli oldu!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ile 'ın karşı karşıya geldiği dev derbi, corona virüsü kısıtlamaları kapsamında seyircisiz oynanmıştı ancak protokole açık olan mücadelede bazı localardan küfür edildiği iddiası gündeme oturdu. Olayla ilgili soruşturma sonucu gözaltına alınan 3 kişiye para cezası kesildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 15:42
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Galatasaray derbisinin faturası belli oldu!

'in 24. haftasında 'nda oynanan Fenerbahçe- derbisinde yaşanan küfür olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

kısıtlamaları kapsamında 6 Şubat'ta seyircisiz olarak oynanan fakat protokole açık olan derbi maçında Galatasaray Teknik Direktörü bazı localardan kendisine küfür ve hakaret edildiğini iddia etmişti.

Maç esnasında yaşanan o küfür olayına karşılaşmayı izlemek için statta olan bir savcısı da tanık olunca olayla ilgili soruşturma açıldı. 'ne bağlı polisleri inceleme başlattı. Kamera görüntüleri tek tek incelendi ve küfür edenlerin kimlikleri tespit edildi.


3 KİŞİYE PARA CEZASI!
Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si hakkında "Hakaret" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden birinin ise " Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

Ayrıca söz konusu kişinin "Müsabakalara girmeme" cezasının bulunduğu da iddia edildi. Gözaltına alındıktan sonra yasal işlemlerinin ardından serbest bırakılan üç şüpheliye para cezası kesildi.

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