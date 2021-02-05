Mesut’a özel ilgi

Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil'i derbi heyecanı sardı. Yıldız futbolcu yarınki mücadeleye özel hazırlanıyor. Hatayspor karşısında sahada kaldığı 18 dakikada kondisyon eksiği dikkat çeken oyuncu, hazırlanan program çerçevesinde güç topluyor. Teknik heyet de tecrübeli oyuncu ile yakından ilgileniyor. Mesut'un derbide alacağı süreye ise Erol Bulut karar verecek. Yine yedek soyunup, ikinci yarıda şans bulması en güçlü olasılık. Rakibin yorulduğu anlarda devreye girecek olan Özil'in atacağı paslarla hücuma etkinlik kazandırılması planlanıyor. İlk kez Ülker Stadı'nda forma giyecek yıldız oyuncu da klasını gösterip, galibiyete katkı sağlamayı hedefliyor.

PAS+TAKTİK ÇALIŞMASI

Öte yandan sarı-lacivertliler derbi hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda pas ve istasyon çalışmalarının ardından taktik prova yapıldı. Tedavileri süren Perotti, Luiz Gustavo, Pelkas, Tisserand ve İrfan Can antrenmana katılmadı.