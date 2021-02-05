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Mesut’a özel ilgi

Yıldız oyuncu derbiye özel çalışmalarla hazırlanıyor. Özil, alacağı sürede klasını herkese göstermek istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 21:20 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Mesut’a özel ilgi

'nin flaş transferi 'i derbi heyecanı sardı. Yıldız futbolcu yarınki mücadeleye özel hazırlanıyor. karşısında sahada kaldığı 18 dakikada kondisyon eksiği dikkat çeken oyuncu, hazırlanan program çerçevesinde güç topluyor. Teknik heyet de tecrübeli oyuncu ile yakından ilgileniyor. Mesut'un derbide alacağı süreye ise karar verecek. Yine yedek soyunup, ikinci yarıda şans bulması en güçlü olasılık. Rakibin yorulduğu anlarda devreye girecek olan Özil'in atacağı paslarla hücuma etkinlik kazandırılması planlanıyor. İlk kez 'nda forma giyecek yıldız oyuncu da klasını gösterip, galibiyete katkı sağlamayı hedefliyor.

PAS+TAKTİK ÇALIŞMASI
Öte yandan sarı-lacivertliler derbi hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda pas ve istasyon çalışmalarının ardından taktik prova yapıldı. Tedavileri süren , , , ve antrenmana katılmadı.

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