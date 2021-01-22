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CSKA Beko | CANLI

THY 21. haftasında CSKA sahasında 'yi konuk ediyor. Temsilcimiz galibiyet serisini sürdürmek isterken ekibi ise mağlubiyetinin telafisini yapmak istiyor. Kritik karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 19:56 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 20:07
CSKA Moskova Fenerbahçe Beko | CANLI

THY 'nde heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında temsilcimiz Beko deplasmanda 'nın CSKA ekibi ile karşı karşıya gelecek. Başkent Moskova'daki 'da oynanacak müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

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CSKA MOSKOVA 13-6 FENERBAHÇE BEKO

CSKA MOSKOVA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
ile arasındaki mücadele 20.00'de başladı ve karşılaşma 'ten canlı yayınlanıyor.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe, 10 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. ekibi ise 15 galibiyet ve 5 yenilgiyle ligde liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan maçı CSKA Moskova, 78-77'lik skorla kazanmıştı.

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