CSKA Moskova Fenerbahçe Beko | CANLI

THY Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ekibi ile karşı karşıya gelecek. Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanacak müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

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CSKA MOSKOVA 13-6 FENERBAHÇE BEKO

CSKA MOSKOVA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

CSKA Moskova ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele 20.00'de başladı ve karşılaşma BeIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe, 10 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Rus ekibi ise 15 galibiyet ve 5 yenilgiyle ligde liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı CSKA Moskova, 78-77'lik skorla kazanmıştı.