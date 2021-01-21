Tisserand sınırda

Üç sarı kartı bulunan Tisserand ceza sınırında... Demokratik Kongolu stoper, bu akşam da sarı kart görürse Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 00:37Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Üç sarı kartı bulunan Tisserand ceza sınırında... Demokratik Kongolu stoper, bu akşam da sarı kart görürse Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.
ZARARDA 104 MİLYON DÜŞÜŞ Fenerbahçe, 6 aylık faaliyet raporunu açıkladı. Zarar 50 milyon TL olarak gerçekleşti. Bir önceki dönem zararı 154 milyon TL idi. Sarı-lacivertli kulübün zararında 104 milyon TL'lik düşüş yaşandı.