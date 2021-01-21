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Üç sarı kartı bulunan ceza sınırında... Demokratik Kongolu stoper, bu akşam da sarı kart görürse Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 00:37 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Tisserand sınırda
Üç sarı kartı bulunan ceza sınırında... Demokratik Kongolu stoper, bu akşam da sarı kart görürse Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

ZARARDA 104 MİLYON DÜŞÜŞ
, 6 aylık faaliyet raporunu açıkladı. Zarar 50 milyon TL olarak gerçekleşti. Bir önceki dönem zararı 154 milyon TL idi. Sarı-lacivertli kulübün zararında 104 milyon TL'lik düşüş yaşandı.

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