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zirve yolunda kritik virajda! İşte Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig’de 5’te 5 yapan , Demir Grup Sivasspor’a konuk oluyor. Gözünü liderliğe diken sarı-lacivertliler kazanıp seriyi devam ettirmek istiyor. İşte Kanarya'nın ve Sivasspor'un sahaya çıkacak muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 00:32 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe zirve yolunda kritik virajda! İşte Sivasspor maçı muhtemel 11'i
, Süper Lig'de bu akşam a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan sarılacivertliler, Sivasspor'u da mağlup ederek seriyi 6 maça çıkarmak istiyor.

Beşiktaş'ın bugün alacağı sonuca göre Kanarya'nın liderlik şansı bulunuyor. Sarı- lacivertlilerde sakatlıkları süren Sinan, Ferdi ve Perotti ile yeni transfer Szalai kadroya alınmazken, Gökhan, Serdar Aziz ve Valencia ise kafileye dahil edildi.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR - Ali, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Gradel, Erdoğan, Yatabare

FENERBAHÇE - Altay, Sangare, Sadık (Serdar), Caner (Novak), Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta

Sivas'ta maç saatinde hava sıcaklığı -8 derece civarında olacak. Alttan ısıtma sistemi nedeniyle stat zemininde bir sıkıntı beklenmiyor ancak futbolcular dondurucu soğuktan korunmak için içlik giyecek.

İki takım ligde 28 kez karşılaştı. Fenerbahçe 17, Sivasspor 6 galibiyet aldı; 5 müsabaka berabere bitti. Sarılacivertlilerin 63 golüne, Yiğidolar 38 golle yanıt verdi.


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