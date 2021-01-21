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'nin yıldızı Özil iş başına! O maçla siftah yapacak

Çubuklu'yu giymek için sabırsızlanan Özil, gelecek pazartesi gününden itibaren topbaşı yapacak. ’ye transferi dünyada ses getiren yıldız futbolcuya her kesimden övgü ve destek var.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:41 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil iş başına! O maçla siftah yapacak

Yılmaz Vural, 'nin yeni transferi 'un 'ye gelmiş en büyük oyuncu olduğunu belirtti, "Mesut, kariyer olarak Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük yıldız. Dünya Şampiyonu olmuş, Şampiyonu olmuş (U21'de), de oynamış. , de önemliydi ama başarıları biraz lokal kalıyor" yorumunu yaptı.

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'da forma giyen de, "Mesut, ligin kalitesini yükseltecek. 32 yaş hala üst düzey futbol oynamak için yeterli. Fenerbahçe'yi yukarıya taşıyacaktır. Ancak Türkiye'de maçlar biraz kaotik. Sürekli faul oluyor. Hakemler oyunu bölüyor. 90 dakika içinde 60 dakika futbol oynanabiliyor" dedi.

LİGİN MARKA DEĞERI ARTACAK
Başkanı de transferinin 'in marka değerini artıracağını söyledi. Özdemir, "Mesut, Ligimizin TV'den izlenme oranlarını artıracak. Sadece F.Bahçeliler değil tüm futbolseverler onu seyretmek için statlara gidecekler. Kariyerini burada tamamlayacağı anlaşılıyor. Gençlere de örnek olacak" diye konuştu.

MESUT GERi SAYIMDA
Hafta başında çalışmalara başlaması beklenen yıldız futbolcu, daha sonra takımla antrenmanlarda yer alacak. 32 yaşındaki futbolcunun 30 Ocak'ta oynanacak ikinci yarının ilk maçı olan Ç. Rize karşılaşmasıyla siftah yapacağı belirtiliyor.

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