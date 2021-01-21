Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil iş başına! O maçla siftah yapacak

Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut'un Türkiye'ye gelmiş en büyük oyuncu olduğunu belirtti, "Mesut, kariyer olarak Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük yıldız. Dünya Şampiyonu olmuş, Avrupa Şampiyonu olmuş (U21'de), Real Madrid de oynamış. Hagi, Alex de önemliydi ama başarıları biraz lokal kalıyor" yorumunu yaptı.



PODOLSKI: KALİTEYİ YÜKSELTECEK

Antalyaspor'da forma giyen Lukas Podolski de, "Mesut, ligin kalitesini yükseltecek. 32 yaş hala üst düzey futbol oynamak için yeterli. Fenerbahçe'yi yukarıya taşıyacaktır. Ancak Türkiye'de maçlar biraz kaotik. Sürekli faul oluyor. Hakemler oyunu bölüyor. 90 dakika içinde 60 dakika futbol oynanabiliyor" dedi.



LİGİN MARKA DEĞERI ARTACAK

TFF Başkanı Nihat Özdemir de Mesut Özil transferinin Süper Lig'in marka değerini artıracağını söyledi. Özdemir, "Mesut, Ligimizin TV'den izlenme oranlarını artıracak. Sadece F.Bahçeliler değil tüm futbolseverler onu seyretmek için statlara gidecekler. Kariyerini burada tamamlayacağı anlaşılıyor. Gençlere de örnek olacak" diye konuştu.



MESUT GERi SAYIMDA

Hafta başında çalışmalara başlaması beklenen yıldız futbolcu, daha sonra takımla antrenmanlarda yer alacak. 32 yaşındaki futbolcunun 30 Ocak'ta oynanacak ikinci yarının ilk maçı olan Ç. Rize karşılaşmasıyla siftah yapacağı belirtiliyor.