ONUN ÇOK ÖZEL BİR DURUMU VAR
Ajax sözleşmesi 2024 yılında biteceki oyuncusunu elden çıkarmak istiyor. Promes'ın Hollanda'da devam eden bir hukuki süreci var. Hollanda kulübü oyuncusunu bir kulübe kiralayacak.
FENER TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK
Fenerbahçe de sezon sonu için anlaştığı Bright Osayi'den devre arası için olumsuz yanıt alınca kanat transferi girişimlerini hızlandırdı. Quincy Promes için tüm şartlar zorlanacak.
47 KEZ MİLLİ OLDU
Twente altyapısından yetişen Promes, 2019 yılında Sevilla'dan Ajax'a 15.7 milyon Euro ücretle transfer oldu. Tecrübeli futbolcu 47 kez Hollanda Milli takım forması giydi Ajax'ta bu sezon 17 lig maçında 6 gole imza attı. (Takvim)