ONUN ÇOK ÖZEL BİR DURUMU VAR

Ajax sözleşmesi 2024 yılında biteceki oyuncusunu elden çıkarmak istiyor. Promes'ın Hollanda'da devam eden bir hukuki süreci var. Hollanda kulübü oyuncusunu bir kulübe kiralayacak.

FENER TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

Fenerbahçe de sezon sonu için anlaştığı Bright Osayi'den devre arası için olumsuz yanıt alınca kanat transferi girişimlerini hızlandırdı. Quincy Promes için tüm şartlar zorlanacak.