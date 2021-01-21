Haberler Fenerbahçe 'Alo ben Emre abin' yeniden devrede! Transferde Galatasaray'a dev çalım

'' yeniden devrede! Transferde Galatasaray'a dev çalım

Ajax’ın 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu , Galatasaray’dan sonra ’ye de teklif edildi… Sarı-Lacivertliler, Hollandalı yıldız futbolcunun transferi için startı verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 00:58 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:15
'Alo ben Emre abin' yeniden! Transferde Galatasaray'a dev çalım

transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor… Sarı-Lacivertliler'in gündemine sürpriz bir isim daha geldi…

'Alo ben Emre abin' yeniden! Transferde Galatasaray'a dev çalım

Kanarya, Galatasaray'a da önerilen sol kanat oyuncusu ile pazarlık masasında…

'Alo ben Emre abin' yeniden! Transferde Galatasaray'a dev çalım

Holandalı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmanın peşinde.

'Alo ben Emre abin' yeniden! Transferde Galatasaray'a dev çalım

ONUN ÇOK ÖZEL BİR DURUMU VAR
Ajax sözleşmesi 2024 yılında biteceki oyuncusunu elden çıkarmak istiyor. Promes'ın Hollanda'da devam eden bir hukuki süreci var. Hollanda kulübü oyuncusunu bir kulübe kiralayacak.

'Alo ben Emre abin' yeniden! Transferde Galatasaray'a dev çalım

FENER TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK
de sezon sonu için anlaştığı Bright Osayi'den devre arası için olumsuz yanıt alınca kanat transferi girişimlerini hızlandırdı. için tüm şartlar zorlanacak.

'Alo ben Emre abin' yeniden! Transferde Galatasaray'a dev çalım

47 KEZ MİLLİ OLDU
Twente altyapısından yetişen Promes, 2019 yılında Sevilla'dan Ajax'a 15.7 milyon Euro ücretle transfer oldu. Tecrübeli futbolcu 47 kez Hollanda Milli takım forması giydi Ajax'ta bu sezon 17 lig maçında 6 gole imza attı. (Takvim)

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