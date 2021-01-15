Haberler Fenerbahçe Szalai için görüşüyoruz

Szalai için görüşüyoruz

, Macar stoper için ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 00:20 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
Szalai için görüşüyoruz
Stoper mevkisine takviye yapacak olan 'de ibre 'ye döndü. , , 'le de ilgilenen sarı-lacivertliler, Macar oyuncu için 'a resmi teklif yaptı. ekibinden dün yapılan resmi açıklamada Fenerbahçe'nin teklifi doğrulanırken, görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Sarı-lacivertlilerin şu anda Szalai'yi isteyen tek takım olduğu da ifade edildi. 1.92 boyundaki Szalai bu sezon 'da 19 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 'nda 8 kez forma giyen Szalai için Fenerbahçe'nin kulübüne 1.5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, oyuncuya ise 3.5 yıllık kontrat teklif edildiği belirtiliyor.
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