Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla sürüyor. Günün öne çıkan mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligin formda takımlarından olan Fenerbahçe, zirve yarışında yara almamak için ev sahibi ekip Erzurumspor ise son sıralardan kurtulmak için sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Bu mücadele öncesinde şehre gelen sarı-lacivertli kafilede Sosa, Perotti, Novak, Tolga Ciğerci ve Ademi yer almadı. Fenerbahçe'nin maç öncesi ligde 32 puanı bulunuyor.

BB ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı anlatımını ise fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

BB ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Telkeu, Hasan, Leo, Osman, Emrah, Donald, Obertan, Novikovas, Gomes

Fenerbahçe: Altay, Serdar (Sadık), Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sinan (Mert Hakan), Pelkas, Valencia, Thiam

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş sarı kart ceza sınırında. Dört isim bugün de sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.