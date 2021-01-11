Haberler Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Büyükşehir Belediye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

'in 18. haftasında , Büyükşehir Belediye deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertli takımın bu karşılaşma öncesi 32 puanı bulunurken ev sahibi ekibin ise 13 puanı mevcut. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan , Perotti, ve gibi isimler bu maçta forma giyemeyecek. Futbolseverler saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayla ilgili bilgileri aratıyor. Peki, -Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 08:22
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

'de heyecan 18. hafta maçlarıyla sürüyor. Günün öne çıkan mücadelesinde Büyükşehir Belediye sahasında 'yi konuk ediyor. Ligin formda takımlarından olan Fenerbahçe, zirve yarışında yara almamak için ev sahibi ekip Erzurumspor ise son sıralardan kurtulmak için sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Bu mücadele öncesinde şehre gelen sarı-lacivertli kafilede , Perotti, , ve Ademi yer almadı. Fenerbahçe'nin maç öncesi ligde 32 puanı bulunuyor.

BB ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı anlatımını ise fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

BB ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: , , , , Leo, Osman, Emrah, Donald, Obertan, Novikovas, Gomes

Fenerbahçe: Altay, Serdar (Sadık), Tisserand, Caner, Gustavo, , Sinan (Mert Hakan), Pelkas, Valencia, Thiam

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş sarı kart ceza sınırında. Dört isim bugün de sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

SON DAKİKA