Sokratis feshediyor

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 22:46Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
İngiltere'nin The Guardian gazetesi, Arsenal'in haftada Sokratis'e sözleşmesini feshetme teklifi yaptığını yazdı. Görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Yunan Ethniki gazetesi Sokratis'in Napoli'nin kendisine önerdiği rakamı düşük bulduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki stoperin transferinde en avantajlı takım olduğu dile getiriliyor. Kanarya'nın devre arasında bu futbolcuya imza attırmayı düşündüğü dile getirildi.