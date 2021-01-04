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Sokratis feshediyor

'nin gazetesi, 'in haftada Sokratis'e sözleşmesini feshetme teklifi yaptığını yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 22:46 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Sokratis feshediyor
'nin gazetesi, 'in haftada Sokratis'e sözleşmesini feshetme teklifi yaptığını yazdı. Görüşmelerin sürdüğü bildirildi. gazetesi Sokratis'in 'nin kendisine önerdiği rakamı düşük bulduğunu belirtti. 'nin 32 yaşındaki stoperin transferinde en avantajlı takım olduğu dile getiriliyor. 'nın devre arasında bu futbolcuya imza attırmayı düşündüğü dile getirildi.
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