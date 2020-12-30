Haberler Fenerbahçe Damien Comolli'den flaş Fenerbahçe itirafı!

'den flaş itirafı!

Bir dönem 'de sportif direktörlüğü görevini yürüten , başarısız geçen transfer dönemlerinin ardından büyük tepki almıştı ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile istifa ettiğini açıklamıştı. Şu anda Toulouse'da başkanlık yapan Fransız futbol adamı, sarı-lacivertli takımdaki günleri hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 14:50
Damien Comolli'den flaş Fenerbahçe itirafı!

Ligue 2 ekibi Toulouse'un başkanı , Fransa'dan Ladepeche'ye günleri hakkında flaş itiraflarda bulundu.

Damien Comolli'den flaş Fenerbahçe itirafı!

Bilindiği üzere bir dönem büyük umutlarla Sportif Direktörlüğü görevine getirilen Fransız futbol adamı, görevde kaldığı süre boyunca başarısız bir grafik çizdi.

Damien Comolli'den flaş Fenerbahçe itirafı!

önderliğinde yürütülen transfer dönemleri hüsranla sonuçlanırken mali olarak da kayıp yaşandı.

Damien Comolli'den flaş Fenerbahçe itirafı!

Özellikle görevi başındaki ilk sezonda yaptığı hamleler büyük tepki topladı. Comolli, ilk transfer döneminde Barış Alıcı, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Diego Reyes, Jailson, Harun Tekin, Yassine Benzia ve Tolga Ciğerci'yi 'ye kazandırmıştı.

Damien Comolli'den flaş Fenerbahçe itirafı!

Fransız futbol adamı, bu isimlerden Ayew, Slimani ve Benzia'yı kiralık olarak getirtmiş ancak 3 oyuncunun da performansı büyük tepki toplamıştı.


Damien Comolli'den flaş Fenerbahçe itirafı!

"ŞAMPİYON OLAMAYINCA İSTİFA ETTİM"
, Türkiye günleri için, ile Türkiye'de şampiyon olacağımıza inanıyordum ancak olamayınca ben de istifa ettim" sözlerini kullandı.

Damien Comolli'den flaş Fenerbahçe itirafı!

"FUTBOL %5 ZEVKTİR"
Comolli, ayrıca, "Futbola aşık bir adamım. Bence futbol %95 stres, %5 zevk ama %5 daha ağır basıyor. O %5'ten aldığım zevk, %95'i unutturuyor. Günün 24 saati futbol ile yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Damien Comolli'den flaş Fenerbahçe itirafı!

"DOĞRU PLANLAMA ÖNEMLİ"
'nin eski sportif direktörü ayrıca, "Bir Belçikalı ve Hollandalıyı işe aldığınızda, aynı seviyedeki bir Fransızdan beş kat daha ucuza mal oluyorlar. Doğru planlama yaparak doğru stratejileri belirlemek zorundayım" dedi.

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