Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Onyekuru için girişimler sürüyor! Transfer...

'de Onyekuru için girişimler sürüyor! ...

'de ara dönemi günden güne yaklaşırken, transfer söylentileri de hız kazanmaya başladı. Yaz transfer sezonunda yaptığı 18 transferle adından söz ettirmeyi başaran için flaş bir isim gündemde. Daha önce Süper Lig'de forması giymiş Henry Onyekuru için görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:25 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Onyekuru için girişimler sürüyor! Transfer...

Monaco'da kadro dışı kalan Henry Onyekuru için iddiaları güçlenmeye başladı.

Fenerbahçe'de Onyekuru için girişimler sürüyor! Transfer...

23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve ile görüştüğü ileri sürülmüştü.

Fenerbahçe'de Onyekuru için girişimler sürüyor! Transfer...

Ancak menajeri "İstanbul'dan ilgilenen bir büyük kulüp daha var diyerek" baklayı ağzından çıkarmıştı.

Fenerbahçe'de Onyekuru için girişimler sürüyor! Transfer...

Gelen haberlere sarı-lacivertlilerin, menajer William D'Avila ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Onyekuru için girişimler sürüyor! Transfer...

Fransız ekibinin ücret konusunda kolaylık göstereceği Onyekuru için maaş konusunda kıran kırana pazarlık yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Onyekuru için girişimler sürüyor! Transfer...

Şu an için bir anlaşma sağlanamasa da tarafların birkaç gün içinde tekrar masaya oturup olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlandıracağı ifade edildi.

BİZE ULAŞIN