Fenerbahçe'de Onyekuru için girişimler sürüyor! Transfer...

Ancak menajeri "İstanbul'dan ilgilenen bir büyük kulüp daha var diyerek" baklayı ağzından çıkarmıştı.

Şu an için bir anlaşma sağlanamasa da tarafların birkaç gün içinde tekrar masaya oturup olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlandıracağı ifade edildi.