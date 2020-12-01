Fenerbahçe'de Caner Erkin şoke etti! Sinirlendi ve küfürler yağdırdı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbiye yedek başlayan Caner Erkin, Diego Perotti'nin sakatlanmasının ardından 37. dakikada oyuna girdi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbiye yedek başlayan Caner Erkin, Diego Perotti'nin sakatlanmasının ardından 37. dakikada oyuna girdi.
Deneyimli futbolcu tansiyonu son derece yüksek geçen karşılaşmada oyuna girdikten sonra Fenerbahçe yedek kulübesinden gelen uyarılara ters cevap verdi. İşte derbide saha içinde yaşananlar...
"YİNE NE VAR"
Hürriyet'in haberine göre, Caner Erkin 2. yarıda korner atmaya giderken Fenerbahçe yedek kulübesinden gelen uyarılara arkasını dönmeden içinde 'Yine ne var' bulunan kelimelerle yanıt verdi.
KORNERLER HEDEFE ULAŞMAYINCA KÜFÜRLER ETTİ
Agresif tavrını sürdüren 32 yaşındaki oyuncu, kullandığı kornerler hedefine ulaşmadığında da sinirli biçimde küfürler etti.
Gustavo da kart gördüğü pozisyonda Lemos'a 'Oyuna biraz kendini ver' dedi.
YALÇIN'DAN HAKEME TEPKİ OZAN TUFAN'A DESTEK
Sergen Yalçın kulübeden takımını ateşlemeye gayret etti. 4. hakem ve maçın hakemiyle diyalogları sertleşince, sarı kart gördü.
Ozan ve Rosier arasındaki gerilimde sahaya giren Volkan Demirel, Ozan'ı belinden savurarak kenara aldı. O sırada Yalçın Fenerbahçe kulübesine kadar geldi ve Ozan'ın iki yanağından tutup konuşarak sakinleştirdi.