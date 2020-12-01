Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Caner Erkin şoke etti! Sinirlendi ve küfürler yağdırdı

'de şoke etti! Sinirlendi ve küfürler yağdırdı

Ezeli rakipler ve Beşiktaş Kadıköy Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı ve gülen taraf 4-3'lük skorla siyah-beyazlı ekip oldu. Dev derbiye damga vuran isim ise oyuna sonradan giren oldu. Adrenalin seviyesi yüksek geçen derbide Diego Perotti'nin sakatlanmasından sonra oyuna dahil olan deneyimli futbolcu agresif tavırlarıyla dikkat çekti. Bir pozisyonda Fenerbahçe yedek kulübesinden gelen uyarılara ters cevap veren Caner Erkin, sinirlerine hakim olamadığı diğer pozisyonlarda ise küfürler yağdırdı. İşte karşılaşmada saha içinde yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 15:46 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 15:48
Fenerbahçe'de Caner Erkin şoke etti! Sinirlendi ve küfürler yağdırdı

ile Beşiktaş arasındaki dev derbiye yedek başlayan , Diego Perotti'nin sakatlanmasının ardından 37. dakikada oyuna girdi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin şoke etti! Sinirlendi ve küfürler yağdırdı

Deneyimli futbolcu tansiyonu son derece yüksek geçen karşılaşmada oyuna girdikten sonra yedek kulübesinden gelen uyarılara ters cevap verdi. İşte derbide saha içinde yaşananlar...

Fenerbahçe'de Caner Erkin şoke etti! Sinirlendi ve küfürler yağdırdı

"YİNE NE VAR"
Hürriyet'in haberine göre, 2. yarıda korner atmaya giderken yedek kulübesinden gelen uyarılara arkasını dönmeden içinde 'Yine ne var' bulunan kelimelerle yanıt verdi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin şoke etti! Sinirlendi ve küfürler yağdırdı

KORNERLER HEDEFE ULAŞMAYINCA KÜFÜRLER ETTİ
Agresif tavrını sürdüren 32 yaşındaki oyuncu, kullandığı kornerler hedefine ulaşmadığında da sinirli biçimde küfürler etti.

Fenerbahçe'de Caner Erkin şoke etti! Sinirlendi ve küfürler yağdırdı

Gustavo da kart gördüğü pozisyonda Lemos'a 'Oyuna biraz kendini ver' dedi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin şoke etti! Sinirlendi ve küfürler yağdırdı

YALÇIN'DAN HAKEME TEPKİ OZAN TUFAN'A DESTEK
Sergen Yalçın kulübeden takımını ateşlemeye gayret etti. 4. hakem ve maçın hakemiyle diyalogları sertleşince, sarı kart gördü.

Fenerbahçe'de Caner Erkin şoke etti! Sinirlendi ve küfürler yağdırdı

Ozan ve Rosier arasındaki gerilimde sahaya giren Volkan Demirel, Ozan'ı belinden savurarak kenara aldı. O sırada Yalçın kulübesine kadar geldi ve Ozan'ın iki yanağından tutup konuşarak sakinleştirdi.

BİZE ULAŞIN