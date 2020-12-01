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- derbisi sonrası olanlar oldu! 'tan 2 yıldıza şok

'de karşısında alınan 4-3'lük mağlubiyetin yankıları sürüyor. 15 yıl sonra sahasında rakibine mağlup olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör derbide ilk 11 oynayan iki yıldızla ilgili flaş bir karar aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 09:34
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olanlar oldu! Erol Bulut'tan 2 yıldıza şok

ile arasında oynanan derbiden puansız ayrılan sarı-lacivertliler teyakkuz haline geçti. İç sahada Konyaspor ve Beşiktaş'a karşı alınan üst üste mağlubiyetler camiada şok etkisi yaratırken önlemler alınmaya başlandı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olanlar oldu! Erol Bulut'tan 2 yıldıza şok

DEVREYE GİRDİLER!
'de teknik direktör ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu derbi mağlubiyetinin ardından futbolcularla görüşme yaptı. Bulut, oyundan memnuniyetsizliğini dile getirirken Belözoğlu yeni oluşturulan bu kadronun ilerleyen süreçte daha iyi performans vereceğine inandığını belirtti.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olanlar oldu! Erol Bulut'tan 2 yıldıza şok

Sahaya sürdüğü ilk 11'den beklediği verimi alamayan ve takımın derbi performansı nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olanlar oldu! Erol Bulut'tan 2 yıldıza şok

FATURA 2 YILDIZA KESİLDİ!
45 yaşındaki çalıştırıcı, takımının derbide 4 gol yemesinden sonra faturayı savunma oyuncularına kesti.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olanlar oldu! Erol Bulut'tan 2 yıldıza şok

LEMOS ŞANSINI İYİ KULLANAMADI!
Milliyet'in haberine göre, büyük ümitlerle transfer edilen Mauricio Lemos, derbisinde hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geliyor. Daha önce de kendisine verilen fırsatları iyi değerlendiremeyen Uruguaylı futbolcu bu şansı da kullanamadı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olanlar oldu! Erol Bulut'tan 2 yıldıza şok

Serdar Aziz'in yerine ilk 11'de başlayan Uruguaylı stoper, savunmada oldukça aksadı ve kalesinde birçok pozisyon verdi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olanlar oldu! Erol Bulut'tan 2 yıldıza şok

CANER ERKİN FORMAYI GERİ ALIYOR!
karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Filip Novak, ne geride ne de ileride varlık gösteremedi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olanlar oldu! Erol Bulut'tan 2 yıldıza şok

Sarı-lacivertli takımın Denizlispor ile karşı karşıya geleceği maçta Lemos'un yerine Serdar Aziz, Novak'ın yerine Caner Erkin forma giyecek.

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