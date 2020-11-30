Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı: Jose Sosa!

'de hayal kırıklığının adı: !

'nin orta sahadaki lider ve kilit ismi olması beklenen , büyük maçlarda sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşattı. Son olarak derbisinde temposuzluğu ve pas hatalarıyla dikkat çeken Arjantinli futbolcu, ilk 45 dakikanın ardından oyundan alındı. İşte Sosa'nın büyük maçlardaki istatistiği...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:25
Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı: Jose Sosa! Büyük maçlarda...

'nin yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı , sezona fırtına gibi başlamasına rağmen, son haftalarda büyük bir düşüşe geçti.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı: Jose Sosa! Büyük maçlarda...

Özellikle büyük maçlarda istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Arjantinli orta saha, son olarak derbisinde de sınıfta kaldı...

Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı: Jose Sosa! Büyük maçlarda...

Sporx'in derlediği habere göre; 35 yaşındaki futbolcu karşısında ilk 45 dakikada 50 kez topla buluşurken, temposuzluğu ve pas hatalarıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı: Jose Sosa! Büyük maçlarda...

39 pastan 29'unda isabet sağlayan Sosa, tam 10 pas hatası yaptı. Özellikle, paslarının kısa düşmesi ve oyun kurulumunda yapılan bu pas hatalarının 'ın direkt hızlı hücumlarına dönüşmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı: Jose Sosa! Büyük maçlarda...

İlk 45 dakikada sadece atılan gole kullandığı korner nedeniyle katkıda bulunan Sosa, ikinci yarının başında oyundan alındı ve yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı: Jose Sosa! Büyük maçlarda...

TRABZONSPOR MAÇINDA DA SINIFTA KALDI

, 'a karşı da benzer kötü performansıyla 45. dakikada oyundan alınmıştı. Eski takımına karşı Arjantinli oyuncu, 35 pas vermiş ve bunların sadece 25'inde isabet sağlamıştı. Sosa ofansif anlamda sıfır çekerken, savunmada ise sadece 1 kez top çalmıştı.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı: Jose Sosa! Büyük maçlarda...

, 'de geride kalan 10 maçın 9'unda görev aldı ve sadece maçında sakatlığı nedeniyle görev alamadı.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı: Jose Sosa! Büyük maçlarda...

90 DAKİKAYI ÇIKARAMIYOR

Sosa, bu 9 maçın sadece 2'sinde 90 dakika süre aldı. İlk hafta oynanan Rizespor maçında sonradan oyuna girdi. Sosa, 7 maçta bitiş düdüğü çalmadan kenara geldi.

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