Haberler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu Hollanda Milli Takımı ile golünü attı

Milli Takımı ile golünü attı

'nin Hollandalı genç yeteneği , ülkesinin U21 takımı ile sahaya çıktı. Türk Milli Takımı'nı seçip seçmeyeceği henüz netleşmeyen Ferdi, 'nın Cebelitarık ile oynadığı müsabakanın 40. dakikasında rakip ağları sarstı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 00:22
Ferdi Kadıoğlu Hollanda Milli Takımı ile golünü attı

A Milli Takımımızın seçim yapması için uğraştığı , U21 takımında ağları sarstı.

'nin 21 yaşındaki oyuncusu, Cebelitarık ile oynadıkları mücadelenin 40. dakikasında golünü attı.

78 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu, başarılı bir performansa imza attı.

Karşılaşmada diğer golleri 7 ve 24'te De Wilt, 70'te Zeefuik ve 78'de Ekkelenkamp kaydetti.

ŞENOL GÜNEŞ: "KONUŞTUM"

A Milli Takım Teknik Direktörü , Ağustos sonunda Ferdi Kadıoğlu için görüşme yaptığını belirtmişti.

Deneyimli hoca, "Bir oyuncuyu çağırırsanız, bu davettir. Tereddütleri var, konuşabilir. Ben buradayım, halkın içindeyim, oyuncumun zaten yanındayım, bunu herkes bilir. Emre Belözoğlu da yardımcı oldu, başkan da aradı. Ama Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam, altına da koymam. Çağırdım" demişti.

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