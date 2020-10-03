Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti İstanbul'a geldi!

Son dakika: 'nin yeni transferi 'a geldi!

Son dakika haberi: Transfer döneminin bitmesine kısa süre kala kadrosuna bir kanat takviyesi daha yapmak isteyen , uzun süredir görüşme halinde olduğu Roma'lı yıldız ile her konuda anlaşmaya vardı. Arjantinli futbolcu, son detayları görüşmek üzere özel uçakla 'a geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 14:42 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 15:22
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti İstanbul'a geldi!

döneminde şu ana kadar 15 futbolcuyu renklerine bağlayan ve şampiyonluk için iddialı bir kadro kuran , 16. transferini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu transferinde mutlu sona ulaştı. ve Roma, Arjantinli yıldızın transferi konusunda anlaşmaya varırken, tecrübeli futbolcu son detayları görüşmek üzere 'a geldi.

FENERBAHÇE DE AÇIKLADI!

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de Perotti ile görüşmelere başlandığını resmi sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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