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Diego Perotti kimdir? Fenerbahçe ve transfer... | Son dakika haberleri

Süper Lig'de yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Fenerbahçe, kadrosuna kattığı 15 yıldızın ardından Diego Perotti'yle de her türlü konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin bugün İstanbul'a getirmeyi planladığı Perotti'nin kariyeri ve hayat hikayesi ise sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Peki Diego Perotti kimdir? İşte Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Diego Perotti'nin kariyerinden öne çıkan bilgiler ve hayat hikayesi... | FOTOMAC.COM.TR / DETAY ANALİZ HABER