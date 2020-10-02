Son dakika: Fenerbahçe'den Genoa'ya kiralanan Miha Zajc corona virüsüne yakalandı!

Fenerbahçe'den kiralık olarak Genoa forması giyen Miha Zajc, corona virüsüne yakalandı.

Genoa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Ekim'de tüm futbolcular ve teknik ekibe yapılan corona virüsü testlerinin ardından Miha Zajc, Petar Brlek ve teknik ekipten Walter Bressan'ın corona virüsü testleri pozitif çıktı. Acilen protokoller uygulanarak yerel otoritelere haber verildi ve tedavi süreçleri başladı. Oyuncular, pazartesi gününe dek evlerinde izolasyonda olacak ve yeniden teste gireceklerdir."