Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'den Genoa'ya kiralanan Miha Zajc corona virüsüne yakalandı!

Son dakika: 'den 'ya kiralanan corona virüsüne yakalandı!

'den İtalya Serie A ekibi 'ya kiralanan Mija Zajc, corona virüsüne yakalandı. Sloven futbolcunun yanı sıra, ve Walter 'ın da Covid 19 PRC testleri pozitif çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 16:06
Son dakika: Fenerbahçe'den Genoa'ya kiralanan Miha Zajc corona virüsüne yakalandı!

'den kiralık olarak forması giyen , corona virüsüne yakalandı.

Genoa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Ekim'de tüm futbolcular ve teknik ekibe yapılan corona virüsü testlerinin ardından Miha Zajc, ve teknik ekipten Walter 'ın corona virüsü testleri pozitif çıktı. Acilen protokoller uygulanarak yerel otoritelere haber verildi ve tedavi süreçleri başladı. Oyuncular, pazartesi gününe dek evlerinde izolasyonda olacak ve yeniden teste gireceklerdir."

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