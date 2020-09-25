Fenerbahçe'ye Samatta'nın ardından Ze Luis geliyor! Golcü transferinin tarihi...

Fenerbahçe forvet transferinde Samatta'nın ardından bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor... Portekiz basınında yer alan bilgilere göre Kanarya, bu kez Ze Luis'i Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Aktarılan bilgilere göre Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun kadrosunda yer vermeyi düşünmediği Ze Luis, kulübünden ayrılmak istiyor.

Bununla beraber Ze Luis'in, kariyerine Fenerbahçe'de devam edeceği aktarıldı.

TARİH BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin kendisine ilettiği teklifi kabul ettiği aktarılan Ze Luis'in, zorunlu satın alma opsiyonu ile 1 sezon kiralanacağı bilgisine yer verildi.

Öte yandan yıldız golcünün önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği ve Fenerbahçe'ye imza atacağı ifade edildi.

BONSERVİSİ NE KADAR?

Bununla beraber Fenerbahçe'nin Ze Luis için Porto'ya 6 milyon euroluk bonservis ödeyeceği kaydedildi.