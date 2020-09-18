Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Okaka, Perotti, Samatta...

Sezona galibiyet ile başlayan ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa, Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

PAPISS CISSE

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut Papiss Cisse'nin takıma katılması için ısrarcı. Forvet konusunda nokta atışı yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Senegalli golcüye sıcak baktığı, as forvet transferinin ardından Cisse'ye imza attırılmasının planlandığı öğrenildi.

BAGHDAD BOUNEDJAH

Sarı-lacivertli yönetim, Al Sadd forması giyen ve Katar Ligi'nde iki kez gol kralı olan Cezayirli golcü Baghdad Bounedjah ile temasa geçti.

ZE LUIS

Kanarya, santrfor takviyesi için dünyanın dört bir yanından isimleri gündemine alırken, Fenerbahçe'nin özellikle Ze Luis için ısrarcı olduğu ileri sürülmüştü. Sarı-lacivertlilerin Samatta ile birlikte kadrosuna katmak için istediği santrforlardan birisi olan Portolu Ze Luis'e Çin ekibi Tianjin Teda son derece cazip bir teklifte bulunmuştu. Yeşil Burun Adalı golcü Çin'den gelen bu teklifi kabul etmedi. Bu gelişme Fenerbahçe'nin transfer şansını oldukça arttırdı.

SAMATTA

Sarı-Lacivertliler, Mbwana Samatta için Aston Villa'yla masaya oturdu. Alınan bilgilere göre satın alma opsiyonlu kiralama teklifi iletildi.

TROY DEENEY

The Athletic'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Watford forması giyen 32 yaşındaki forvet Troy Deeney'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Haberde sarı-lacivertlilerin Watford'da haftalık 100 bin Euro kazanan Deeney'e 3 yıllık bir teklif götürdüğü ancak Watford'a resmi teklif yapılmadığı vurgulandı.

STEFANO OKAKA

Sarı-lacivertli kulüp, Nijerya asıllı İtalyan forvetle yıllık 3 milyon euro garanti ücret karşılığında el sıkıştı. Udinese'ye ise 5 milyon euro bonservis bedeli önerildi. Okaka'nın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği öne sürüldü.

DAVIDE SANTON

Fenerbahçe, Davide Santon'u gündemine aldı. TuttomercatoWEB'e göre sarı-lacivertliler, Başakşehir ve Beşiktaş'ın da listesinde olan 29 yaşındaki oyuncu için Roma ile bir görüşme gerçekleştirecek..