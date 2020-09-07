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07 Eylül 2020, Pazartesi
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O projeye ilk tepki

O projeye ilk tepki

'Brilikta daha güçlüyüz' sloganı ile tüm Süper Lig takımlarının formalarını 'da satışa koyacaklarını açıklayan F.Bahçe'ye ilk tepki geldi.

'Brilikta daha güçlüyüz' sloganı ile tüm Süper Lig takımlarının formalarını 'da satışa koyacaklarını açıklayan F.Bahçe'ye ilk tepki geldi. Ülker Stadı'nda Fenerium Mağazı'nın kepenlerine sprey boyayla, "Fenerium'da tek renk sarı-lacivert" yazıldı.
  1. 7.9.2020
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