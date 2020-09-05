Zahavi'den 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısına flaş yanıt! "500 bin yorum gelirse neden olmasın?"
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Eran Zahavi, sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyadan kendisine yaptığı "Come to Fenerbahçe" çağrısına tepkisiz kalmadı. İsrailli golcü yorumların altına, "500 bin yorum gelirse neden olmasın?" yazarak, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.
Muriqi'yi Lazio'ya satmak üzere olan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerine Eran Zahavi'yi gündemine almıştı. Kulübüyle olan sözleşmesini geçtiğimiz gün fesheden İsrailli golcü, sosyal medya hesabından kendisine gönderilen "Come to Fenerbahçe" yorumlarına da kayıtsız kalmadı.
Fenerbahçeli taraftarların çağrısı ve ardından ünlü futbol sitesi 433'ün kendisine gönderdiği "Come to Fenerbahçe" mesajına cevap veren Zahavi, ilk olarak, "Haydi deneyelim" yazarken, ikinci mesajında ise, "500 bin yorum gelirse neden olmasın?" ifadesini kullanarak sarı-lacivertli taraftarlara umut dağıttı.
- 05.09.2020
- Güncelleme: 05.09.2020 14:30
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Zahavi'den 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısına flaş yanıt! "500 bin yorum gelirse neden olmasın?" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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