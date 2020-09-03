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03 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Tolgay Arslan anlaşamadı

anlaşamadı

Tolgay Arslan anlaşamadı

'nın talip olduğu , Alman ekibiyle anlaşamadı.

'nın talip olduğu , Alman ekibiyle anlaşamadı. Sportbuzzer.de, 'nin transfer görüşmesi için serbest bıraktığı gurbetçi oyuncunun, Hannover'in yaptığı teklifi düşük bularak reddettiğini bildirdi. Hannover'in Tolgay'da ısrarcı olduğu da ifade edilirken, 30 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşının tek sıkıntı olduğu dile getirildi. Tolgay'ın Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor
  1. 3.9.2020
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