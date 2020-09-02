Vedar Muriqi: Helalleşerek ayrılmak istiyorum

Uzun süren görüşmelerin ardından bonuslarla birlikte 20 milyon euro'ya Lazio'ya satıldığı iddia edilen Vedat Muriç, suskunluğunu bozdu.

F.Bahçe'nin kendisindeki yerinin çok ayrı olduğunu belirten Kosovalı yıldız, "Buradan helalleşerek ayrılmak istiyorum. Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmak benim gelecek planlamam için önemli bir adım" sözlerini sarfetti.