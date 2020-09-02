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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Vedar Muriqi: Helalleşerek ayrılmak istiyorum

Vedar : Helalleşerek ayrılmak istiyorum

Vedar Muriqi: Helalleşerek ayrılmak istiyorum

'den 'ya transferi an meselesi olan Vedat , sessizliğini bozdu. Kosovalı golcü ayrılığına dair yaptığı konuşmada, "Buradan helalleşerek ayrılmak istiyorum." dedi.

Uzun süren görüşmelerin ardından bonuslarla birlikte 20 milyon euro'ya 'ya satıldığı iddia edilen Vedat Muriç, suskunluğunu bozdu.

F.Bahçe'nin kendisindeki yerinin çok ayrı olduğunu belirten Kosovalı yıldız, "Buradan helalleşerek ayrılmak istiyorum. Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmak benim gelecek planlamam için önemli bir adım" sözlerini sarfetti.

  1. 2.9.2020
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