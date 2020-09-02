Vedar Muriqi: Helalleşerek ayrılmak istiyorum
Fenerbahçe'den Lazio'ya transferi an meselesi olan Vedat Muriqi, sessizliğini bozdu. Kosovalı golcü ayrılığına dair yaptığı konuşmada, "Buradan helalleşerek ayrılmak istiyorum." dedi.
Uzun süren görüşmelerin ardından bonuslarla birlikte 20 milyon euro'ya Lazio'ya satıldığı iddia edilen Vedat Muriç, suskunluğunu bozdu.
F.Bahçe'nin kendisindeki yerinin çok ayrı olduğunu belirten Kosovalı yıldız, "Buradan helalleşerek ayrılmak istiyorum. Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmak benim gelecek planlamam için önemli bir adım" sözlerini sarfetti.
- 2.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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