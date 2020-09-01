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Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi sonrası Kadıköy'e yıldız yağacak! 5 bomba birden
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe yeni bir operasyona hazırlanıyor. Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satışının resmileşmesinin ardından kasası dolacak olan Kanarya 5 bomba birden patlatacak. Öte yandan Erol Bulut'un raporuna göre hareket eden Fenerbahçe yönetimi şişen kadroda yer açmak için 9 isimle yolları ayıracak.
1 Eylül 2020 Salı 18:25
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Fenerbahçe'de yeni bir transfer harekatında düğmeye basmak için Vedat Muriqi'nin satışı bekleniyor.
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Lazio ile her konuda anlaşma sağlayan Kosovalı golcü, kulüpler arasında son pazarlıkların sona ermesinden sonra İtalya'nın yolunu tutacak.
Vedat Muriqi'den hatırı sayılır bir geliri kasasına koyacak olan Kanarya kasasını dolduracak ve transfer şova kaldığı yerden devam edecek.
Transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe'de şişen kadroda yer açmak için 9 futbolcu ile yolların ayrılmasına karar verdi.
İşte takımdan ayrılacak isimler ve Muriqi sonrası 5 transfer bombası...
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