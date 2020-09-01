Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi sonrası Kadıköy'e yıldız yağacak! 5 bomba birden

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe yeni bir operasyona hazırlanıyor. Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satışının resmileşmesinin ardından kasası dolacak olan Kanarya 5 bomba birden patlatacak. Öte yandan Erol Bulut'un raporuna göre hareket eden Fenerbahçe yönetimi şişen kadroda yer açmak için 9 isimle yolları ayıracak.