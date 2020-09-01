Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi sonrası Kadıköy'e yıldız yağacak! 5 bomba birden - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi sonrası Kadıköy'e yıldız yağacak! 5 bomba birden

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe yeni bir operasyona hazırlanıyor. Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satışının resmileşmesinin ardından kasası dolacak olan Kanarya 5 bomba birden patlatacak. Öte yandan Erol Bulut'un raporuna göre hareket eden Fenerbahçe yönetimi şişen kadroda yer açmak için 9 isimle yolları ayıracak.

1 Eylül 2020 Salı 18:25
Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi sonrası Kadıköy'e yıldız yağacak! 5 bomba birden

Fenerbahçe'de yeni bir transfer harekatında düğmeye basmak için Vedat Muriqi'nin satışı bekleniyor.

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Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi sonrası Kadıköy'e yıldız yağacak! 5 bomba birden

Lazio ile her konuda anlaşma sağlayan Kosovalı golcü, kulüpler arasında son pazarlıkların sona ermesinden sonra İtalya'nın yolunu tutacak.

Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi sonrası Kadıköy'e yıldız yağacak! 5 bomba birden

Vedat Muriqi'den hatırı sayılır bir geliri kasasına koyacak olan Kanarya kasasını dolduracak ve transfer şova kaldığı yerden devam edecek.

Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi sonrası Kadıköy'e yıldız yağacak! 5 bomba birden

Transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe'de şişen kadroda yer açmak için 9 futbolcu ile yolların ayrılmasına karar verdi.

İşte takımdan ayrılacak isimler ve Muriqi sonrası 5 transfer bombası...

Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi sonrası Kadıköy'e yıldız yağacak! 5 bomba birden

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