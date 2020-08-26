F.Bahçeli yönetici açıkladı! 2 transfer...
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, fikstür çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Baki, "Nokta akışı 1-2 oyuncunun daha peşindeyiz." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Kura çekimi sonrası Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, açıklamalarda bulundu.
Baki, "Fenerbahçe'de transfer bitmez. Nokta akışı 1-2 oyuncunun daha peşindeyiz." ifadelerini kullandı.
- 26.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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