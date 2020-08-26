F.Bahçeli yönetici açıkladı! 2 transfer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçeli yönetici açıkladı! 2 transfer...

F.Bahçeli yönetici açıkladı! 2 ...

F.Bahçeli yönetici açıkladı! 2 transfer...

, fikstür çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Baki, "Nokta akışı 1-2 oyuncunun daha peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Kura çekimi sonrası , açıklamalarda bulundu.

Baki, "Fenerbahçe'de bitmez. Nokta akışı 1-2 oyuncunun daha peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

  1. 26.08.2020
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