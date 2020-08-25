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25 Ağustos 2020, Salı
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Enner 'yı kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Enner Valencia'yı kadrosuna kattı!

7 futbolcuya imza attırarak dönemine bomba gibi giren , bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki Ekvadorlu forvet Enner 'yı kadrosuna kattı.

Gelecek sezon 7 yıllık şampiyonluk hasretine son verebilmek adına transferde adeta şov yapan , bir oyuncuyu daha renklerine bağladı.

TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertli ekip, bonservisi elinde bulunan Ekvadorlu forvet Enner 'yı kadrosuna kattı.

30 yaşındaki futbolcu kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip imza atacak.

Son olarak Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'te forma giyen Enner Valencia, 29 maçta 2 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 25.08.2020
  2. Güncelleme: 25.08.2020 20:54
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