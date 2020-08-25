Pirlo'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! "Higuain takımdan ayrılacak" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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Pirlo'dan 'ye müjdesi! "Higuain takımdan ayrılacak"

Pirlo'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! "Higuain takımdan ayrılacak"

'nin santrfor adayları arasında üst sıralarda yer alan 'den müjdeli haber geldi. yaptığı açıklamasında, Higuain ile konuştuklarını ve 32 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağını söyledi.

Vedat Muriqi'nin İtalya Serie A ekibi Lazio ile her konuda anlaşma sağlamasının ardından santrfor arayışlarına başlayan 'de ismi ön plana çıkmıştı. Sarı-lacivertli takıma Higuain müjdesini verdi.

"TAKIMDAN AYRILACAK"
41 yaşındaki İtalyan efsanesi yaptığı açıklamada, "Gonzalo Higuain ile konuştuk, bu yaz takımdan ayrılacak. Bizim projemizin bir parçası değil, onu göndermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR!
MLS Ligi'nden talipleri olduğu belirtilen 32 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha Avrupa'da oynamak istediği bildirildi. Fenerbahçe yönetiminin Higuain ile kısa sürede masaya oturacağı ve mali şartlar konusunda görüşme sağlayacağı öne sürüldü.

  1. 25.08.2020
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