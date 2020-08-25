Pirlo'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! "Higuain takımdan ayrılacak"
Fenerbahçe'nin santrfor adayları arasında üst sıralarda yer alan Gonzalo Higuain'den müjdeli haber geldi. Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo yaptığı açıklamasında, Higuain ile konuştuklarını ve 32 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağını söyledi.
Vedat Muriqi'nin İtalya Serie A ekibi Lazio ile her konuda anlaşma sağlamasının ardından santrfor arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de Gonzalo Higuain ismi ön plana çıkmıştı. Sarı-lacivertli takıma Higuain müjdesini Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo verdi.
"TAKIMDAN AYRILACAK"
41 yaşındaki İtalyan efsanesi yaptığı açıklamada, "Gonzalo Higuain ile konuştuk, bu yaz takımdan ayrılacak. Bizim projemizin bir parçası değil, onu göndermeye hazırız" ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR!
MLS Ligi'nden talipleri olduğu belirtilen 32 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha Avrupa'da oynamak istediği bildirildi. Fenerbahçe yönetiminin Higuain ile kısa sürede masaya oturacağı ve mali şartlar konusunda görüşme sağlayacağı öne sürüldü.
- 25.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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