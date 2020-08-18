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18 Ağustos 2020, Salı
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Ekrem Ekşioğlu Fenerbahçe’de

öncesi tüm kategorilerde hareketli bir süreçten geçen , altyapı kadrosuna sürpriz bir ismi kattı.

öncesi tüm kategorilerde hareketli bir süreçten geçen , altyapı kadrosuna sürpriz bir ismi kattı. Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski futbolcu , sarı-lacivertlilerde altyapı antrenörü olarak göreve başladı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Ekşioğlu, "Bugün (dün) benim için bir milat. İçinden geldiğim çok sevdiğim yeşil sahalara 'nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe çatısı altında yeni nesilleri, geleceğin karakterli ve donanımlı futbolcularını yetiştirmek üzere geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.
  1. 18.8.2020
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