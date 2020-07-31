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31 Temmuz 2020, Cuma
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İlk sınav 'la

İlk sınav Beşiktaş'la

'da 2020-21 sezonu hazırlık programı belli oldu. Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçında 'ta ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko'da 2020-21 sezonu hazırlık programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, 7 Ağustos Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapacağı idmanla sezonu açacak. Daha sonra Tesisleri'nde kampa girecek olan takım, ilk hazırlık karşılaşmasını tarihinde ile yapacak. 6 Eylül'de 'da özel maçta Tofaş'a konuk olacak Kanarya eylül ayında ayrıca iki hazırlık turnuvasına katılacak.
  1. 31.7.2020
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