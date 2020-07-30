Leicester Muriqi’ye geliyor

Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'ye talip oldu. İngiliz basınında yer alan haberde, Leicester'ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı- lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi. Başkan Ali Koç, Muriqi'yle ilgili sorulara, "Onun gibi oyuncu bulmamız zor. Satmayı düşünmüyoruz. Vedat'ı göndermemiz için çok ekstra bir teklifin gelmesi gerek" yanıtını vermişti.

Sarı-lacivertlilerin, golcü oyuncu için kapıyı 20 milyon euro'dan açması bekleniyor. Özellikle pandemi öncesinde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin transfer listesine giren Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asiste imzasını attı.