Leicester Muriqi’ye geliyor
İngiliz ekibinin, 26 yaşındaki Kosovalı futbolcu için önümüzdeki günlerde F.Bahçe’nin kapısını çalacağı belirtildi.
Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'ye talip oldu. İngiliz basınında yer alan haberde, Leicester'ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı- lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi. Başkan Ali Koç, Muriqi'yle ilgili sorulara, "Onun gibi oyuncu bulmamız zor. Satmayı düşünmüyoruz. Vedat'ı göndermemiz için çok ekstra bir teklifin gelmesi gerek" yanıtını vermişti.
Sarı-lacivertlilerin, golcü oyuncu için kapıyı 20 milyon euro'dan açması bekleniyor. Özellikle pandemi öncesinde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin transfer listesine giren Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asiste imzasını attı.
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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