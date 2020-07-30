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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Leicester Muriqi’ye geliyor

Leicester Muriqi’ye geliyor

İngiliz ekibinin, 26 yaşındaki Kosovalı futbolcu için önümüzdeki günlerde F.Bahçe’nin kapısını çalacağı belirtildi.

Premier Lig takımlarından Leicester City, 'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'ye talip oldu. İngiliz basınında yer alan haberde, Leicester'ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı- lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi. Başkan , Muriqi'yle ilgili sorulara, "Onun gibi oyuncu bulmamız zor. Satmayı düşünmüyoruz. Vedat'ı göndermemiz için çok ekstra bir teklifin gelmesi gerek" yanıtını vermişti.

Sarı-lacivertlilerin, golcü oyuncu için kapıyı 20 milyon euro'dan açması bekleniyor. Özellikle pandemi öncesinde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin transfer listesine giren Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asiste imzasını attı.

  1. 30.7.2020
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