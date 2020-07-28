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28 Temmuz 2020, Salı
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10 numaraya Felix

10 numaraya Felix

Polonya'da 'yılın futbolcusu’ seçilen ’e ’nin teklif yaptığı iddia ediliyor. 28 yaşındaki İspanyol oyuncu, bu sezon 'de 19 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Bir transfer haberi de Polonya'dan geldi... 'nin 'de bu sezon sergilediği 19 gol+5 asistlik performansı ile Polonya'da 'yılın futbolcusu' seçilen 'e talip olduğu bildirildi. Sözleşmesi biten 28 yaşındaki oyuncu, Gliwice'den ayrılacağını açıklayarak, ", , , MLS ve BAE'den teklifler var. Ekonomik ve hedef olarak en iyisini değerlendireceğim" dedi. Baş mevkisi forvet arkası () olan Felix, sol kanat ve forvette de oynayabiliyor.
  1. 28.7.2020
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