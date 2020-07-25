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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan Fenerbahçe yanıtı! "Çarşamba günü..."

'tan yanıtı! "Çarşamba günü..."

Erol Bulut'tan Fenerbahçe yanıtı! "Çarşamba günü..."

'in son haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma  temsilcisinin 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Alanyaspor , açıklamalarda bulundu. Bulut, 'nin başına geçip geçmeyeceği sorusuna, "Çarşamba günü final var, finalden sonra netleşecek" şeklinde cevap verdi.

'in 34'üncü haftasında Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veren deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşmada temsilcisi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Alanyaspor karşılaşmanın ardından geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

EROL BULUT'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, Çarşamba günü 'nda ile oynayacakları maçın ardından teknik direktörlüğü için durumun netleşeceğini açıkladı.

"FİNALDEN SONRA NETLEŞECEK"

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan ve önümüzdeki hafta resmi olarak açıklanması beklenen Erol Bulut, "Fenerbahçe'ye gidecek misiniz?" şeklinde kendisine yöneltilen soruya; "Çarşamba günü final var, finalden sonra netleşecek" şeklinde cevap verdi.

  1. 26.07.2020
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