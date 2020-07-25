Erol Bulut'tan Fenerbahçe yanıtı! "Çarşamba günü..."
Süper Lig'in son haftasında Alanyaspor, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Akdeniz temsilcisinin 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu. Bulut, Fenerbahçe'nin başına geçip geçmeyeceği sorusuna, "Çarşamba günü final var, finalden sonra netleşecek" şeklinde cevap verdi.
Süper Lig'in 34'üncü haftasında Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veren Alanyaspor deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Zorlu karşılaşmada Akdeniz temsilcisi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut karşılaşmanın ardından geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
EROL BULUT'TAN FLAŞ AÇIKLAMA
Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacakları maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörlüğü için durumun netleşeceğini açıkladı.
"FİNALDEN SONRA NETLEŞECEK"
Fenerbahçe ile anlaşmaya varan ve önümüzdeki hafta resmi olarak açıklanması beklenen Erol Bulut, "Fenerbahçe'ye gidecek misiniz?" şeklinde kendisine yöneltilen soruya; "Çarşamba günü final var, finalden sonra netleşecek" şeklinde cevap verdi.
- 26.07.2020
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